В Париже самолет вылетел из аэропорта без пилота и 30 пассажиров

В Париже самолет Sunexpress вылетел в Измир без пилота и 30 пассажиров

Самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в город Измир без пилота и 30 пассажиров. Об этом сообщил портал Airporthaber.

По данным источника, инцидент с лайнером произошел в субботу, 18 ноября. В тот момент самолет должен был выполнять рейс из аэропорта Шарль-де-Голль до города Измир. Уточняется, что вылет был назначен на 17:00 (15:00 по Москве), однако его задержали на три часа.

Позднее, ближе к 20:00, так и не появилась информация для пассажиров о стойке регистрации. При этом, проверив данные о состоянии рейса в мобильном приложении, люди заметили, что их самолет уже улетел. Утверждается, что попытки связаться с представителями перевозчика не увенчались успехом для пассажиров. В итоге, как отмечается, на рейс не попали 30 пассажиров и еще один пилот авиакомпании.

Ранее в ноябре стало известно, что полет самолета отменили из-за напившихся перед рейсом работников авиакомпании. По данным издания Globo, трое членов экипажа выпили слишком много спиртного перед вылетом и не смогли вовремя прибыть в аэропорт Рио-Де-Жанейро. В итоге из-за произошедшего рейс в Лондон был сорван.

Помимо этого, недавно британские правоохранительные органы обнародовали информацию об инциденте, произошедшем в 2022-м в районе лондонского аэропорта Станстед. По данным полиции графства Эссекс, вскоре после взлета пилот одной из авиакомпаний заметил на высоте 1,2 километра неопознанный объект черного цвета. Тогда самолет пролетел на расстоянии 20 метров от него со скоростью 370 километров в час.