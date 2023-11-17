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20:21, 17 ноября 2023Из жизни

Самолет пролетел в 20 метрах от неопознанного объекта

Metro: в Великобритании пилот авиакомпании Ryanair заметил неопознанный объект

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Британские правоохранительные органы обнародовали информацию об инциденте, произошедшем в 2022 году в районе лондонского аэропорта Станстед. Об этом сообщает издание Metro.

По данным полиции графства Эссекс, вскоре после взлета с лондонского аэропорта Станстед пилот авиакомпании Ryanair заметил на высоте 1,2 километра неопознанный объект черного цвета. Самолет пролетел на расстоянии 20 метров от него со скоростью 370 километров в час.

В полиции предположили, что это мог быть беспилотный летательный аппарат. «Но оборудование для отслеживания дронов его не зафиксировало», — говорится в сообщении.

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Документы были опубликованы в соответствии с британским законом о свободе информации, который предписывает государственным органам открывать имеющиеся в их распоряжении документы по запросу представителей общественности.

В 2022 году сообщалось еще об одном неопознанном объекте в районе аэропорта Станстед. На этот раз он пролетел рядом с тремя самолетами. В двух случаях системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе зафиксировали объект на высоте 150 метров над землей. В этот момент оба самолета заходили на посадку. Отмечается, что сами пилоты объект не видели.

Ранее сообщалось, что в мексиканском парламенте состоялось второе слушание по поводу «тел инопланетян» из Перу. 7 ноября перед конгрессменами снова выступил журналист и уфолог Хайме Мауссан, который демонстрировал там так называемые останки пришельцев в сентябре.

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