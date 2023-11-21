Россияне получат возможность купить вещи из гардероба российских звезд

Российские звезды решили распродать свои брендовые вещи за десятки тысяч рублей. Об этом «Ленту.ру» рассказали в Авито.

В частности, ресейл проведут певица IOWA, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина, а также модель и ведущая Мария Миногарова. В разделе премиум-товаров знаменитости представят одежду, сумки, обувь и аксессуары люксовых брендов из собственного гардероба. Артистки будут выставлять вещи небольшими партиями с периодичностью несколько недель.

Так, например, россияне получат возможность купить черные ботфорты Серябкиной из ассортимента модного дома Vetements за 40 тысяч рублей, корсет Outlaw Moscow и платье For Love & Lemons за 15 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. Среди прочего она уже успела расстаться с платьем Diane von Furstenberg стоимостью 10 тысяч рублей и юбкой KTZ (5 тысяч рублей). В скором времени в ее аккаунте появятся несколько пар туфель Сhristian Louboutin, цена которых варьируется от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.

В то же время IOWA выставит на продажу пиджак Balmain за 90 тысяч рублей, туфли by Far (15 тысяч рублей), туфли Karl Lagerfeld (10 тысяч), ботинки Valentino (30 тысяч). Самый дорогой лот — сумка бренда Saint Laurent, стоимость которой составит 130 тысяч рублей. При этом первый дроп от Марии Миногаровой ожидается 1 декабря.

В сентябре Настасья Самбурская также решила распродать свои наряды на 1,3 миллиона рублей. Звезда предлагала к покупке как платье за 101,19 тысячи рублей, так и мини-юбку за 7 тысяч рублей.