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10:43, 21 ноября 2023Россия

Россиянка жестоко избила 11-месячного сына из-за нежелания менять ему подгузник

В Апатитах мать избила 11-месячного сына из-за нежелания менять ему подгузник

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Апатитах Мурманской области 20-летняя мать жестоко избила 11-месячного сына из-за нежелания менять ему подгузник. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, утром во вторник, 21 ноября, младенец начал плакать и разбудил россиянку. Находившаяся одна в квартире девушка разозлилась, потому что сыну надо было сменить памперс. Она начала наносить ему удары по голове и телу. Истязания прекратились только, когда ребенок перестал дышать.

Прибывшие врачи не сумели спасти мальчика. У него обнаружили сильнейшие гематомы. Больше всего пострадала голова: на правом глазу и ухе были синяки. Мать расправилась с сыном за два дня до того, как ему должен был исполниться год.

Как утверждает Shot, у жительницы Мурманской области и ее 19-летнего мужа есть еще трехлетний сын. Его сейчас изъяли из семьи.

Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела. На молодых мать и отца в прошлом составляли административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники полиции задержали 22-летнюю мать, которая вместе со своим сожителем систематически избивала годовалого ребенка.

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      Анна Щербакова
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