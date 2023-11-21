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15:58, 21 ноября 2023Бывший СССР

Российский посол в Италии назвал Евромайдан началом гражданской войны на Украине

Посол Парамонов: Евромайдан стал началом гражданской войны на Украине

Фото: Konstantin Grishin / Reuters

Гражданская война на Украине началась с Евромайдана. Об этом изданию Nova заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

По его словам, фактическим началом гражданской войны стало 21 ноября 2013 года. А в феврале 2014 года конфликт перешел к горячей фазе, что привело к трагическим последствиям для Украины и международной стабильности в регионе и мире.

«Тот факт, что массовые волнения в Киеве в то время были замаскированы под лозунгами борьбы за европейские ценности, лишь подчеркивает роль Запада в разжигании ситуации. Действительно, официальные лица США и Великобритании без ограничений вмешивались во внутренние дела Украины», — утверждает дипломат.

Парамонов обратил внимание на то, что США потратили на поддержку антиправительственных сил на Украине 4 миллиарда долларов. Он также заявил, что Вашингтон всегда рассматривал Украину как инструмент в борьбе против России, и сразу после окончания Второй мировой войны начал культивировать украинских нацистских коллаборационистов, которые скрывались на территории Соединенных Штатов.

«Западные наставники давно поставили перед собой цель разорвать общее историческое, экономическое и духовное пространство, объединяющее Россию и Украину, и разделить по существу единый народ», — резюмировал посол.

О возможном начале гражданской войны в стране из-за политики Зеленского заявлял бывший советник президента Кучмы Олег Соскин. По его словам, очагом будущего конфликта станет Закарпатская область.

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      Александр Курбатов
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