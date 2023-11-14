Экс-советник Кучмы Соскин: гражданская война на Украине начнется с Закарпатья

Гражданская война на Украине начнется с Закарпатья из-за политики Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Киев «циничным образом» никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Он также уточнил, что Будапешт не одобрил выделение Украине 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

«Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Я думаю, процесс пошел. Зеленский, мы тебя поздравляем, молодец, хорошо работаешь», — прокомментировал Соскин слова Сийярто о Закарпатье.

По мнению экс-советника Кучмы, действия Зеленского ведут к «началу гражданской войны» в стране.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что киевские власти потерпели поражение в конфликте с Россией. По его словам, власти Украины становятся «все более отчаянными» из-за поражения ВСУ на поле боя.

Помимо этого, 4 ноября Олег Соскин назвал Владимира Зеленского «карикатурным Джокером». Также он выразил мнение, что Зеленский, называя себя «слугой народа», не имеет права даже призывать украинцев в армию, так как сам не справился с возложенными на него задачами.