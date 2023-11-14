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01:21, 14 ноября 2023Мир

В США заявили о поражении Украины в конфликте с Россией

Экс-морпех США Берлетик: украинцы понимают, что Киев проиграл в конфликте с РФ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала заявил, что киевские власти потерпели поражение в конфликте с Россией.

По его словам, власти Украины становятся «все более отчаянными» из-за поражения ВСУ на поле боя. «Любой нормальный человек будет воспринимать происходящее сугубо как нежелание чрезмерно упрямого правительства признать, что оно проиграло», — сказал он.

Берлетик подчеркнул, что Киев отказывается «принять реальность». По его словам, вместо этого власти страны «бросают обычных людей на передовую, чтобы те продолжали умирать и растягивали происходящее как можно дольше». «Сейчас среднестатистический украинец начинает это понимать», — отметил он.

Ранее Берлетик заявил, что Украину ждет полный коллапс после окончания конфликта. «Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной. Будущего нет», — предрек военный аналитик.

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      Марина Совина
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