Экс-морпех США Берлетик: Украину ждет коллапс после окончания конфликта

Украину ждет полный коллапс после окончания конфликта. Об этом заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в интервью в YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной. Будущего нет», — предрек военный аналитик.

По его мнению, страны Запада не помогут Украине в послевоенном восстановлении экономики, так как они не заинтересованы искренне в будущем страны. Берлетик также оценил Киев как прокси для сдерживания России.

Ранее Берлетик заявил, что Вооруженные силы Украины задействовали весь свой резерв в контрнаступлении, однако даже это не помогло провести операцию успешно. Он подчеркнул, что все бригады, которые подготовил Киев, были задействованы в бою, но украинская армия не смогла прорвать даже первую линию обороны.