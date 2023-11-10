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14:00, 10 ноября 2023Мир

В США предрекли коллапс Украины после окончания конфликта

Экс-морпех США Берлетик: Украину ждет коллапс после окончания конфликта

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украину ждет полный коллапс после окончания конфликта. Об этом заявил бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в интервью в YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной. Будущего нет», — предрек военный аналитик.

По его мнению, страны Запада не помогут Украине в послевоенном восстановлении экономики, так как они не заинтересованы искренне в будущем страны. Берлетик также оценил Киев как прокси для сдерживания России.

Ранее Берлетик заявил, что Вооруженные силы Украины задействовали весь свой резерв в контрнаступлении, однако даже это не помогло провести операцию успешно. Он подчеркнул, что все бригады, которые подготовил Киев, были задействованы в бою, но украинская армия не смогла прорвать даже первую линию обороны.

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      Максим Габриелян
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