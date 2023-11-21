Избитый из-за денег российский школьник инсценировал собственное ограбление

Школьник, избитый в Югре из-за сдачи с покупки хлеба, инсценировал ограбление

Избитый из-за сдачи с покупки хлеба шестиклассник инсценировал собственное ограбление, чтобы оставить деньги себе. Об этом рассказало в Telegram-канале издание KP.ru.

Полицейские, к которым обратились родители мальчика, посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как ребенок сам бьет себя. Придя домой, школьник наврал родителям, что его ограбили и забрали деньги.

Об избиении в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) 12-летнего мальчика сообщалось в пятницу, 17 ноября. Тогда его брат рассказывал, что на школьника напали трое незнакомцев и потребовали отдать им деньги, однако ребенок отказался. После этого они якобы повели мальчика за школу, где жестоко избили. Его госпитализировали с многочисленными гематомами и сотрясением головного мозга.