12-летнего российского школьника жестоко избили из-за сдачи с покупки хлеба

В Югре школьника избили до сотрясения мозга из-за сдачи с покупки хлеба

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югре) 12-летнего школьника избили до сотрясения мозга из-за сдачи с покупки хлеба. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как рассказал изданию брат пострадавшего, российский шестиклассник шел домой из магазина «Романтик», когда на него напали трое незнакомцев. Они потребовали у ребенка деньги. Получив отказ, злоумышленники повели мальчика за школу, где жестоко избили.

Школьника госпитализировали с многочисленными гематомами и сотрясением головного мозга. Кроме того, у шестиклассника произошел провал в памяти, описать приметы обидчиков он пока не может. Сотрудники полиции начали проверку.

До этого сообщалось, что в Липецке группа подростков поиздевалась над ровесником — мальчика избили и поставили на колени, после чего заставили извиняться.

Еще раньше в дагестанском Каспийске шестиклассники толпой избили сверстника за злой взгляд. Мальчика отвезли в больницу с сотрясением мозга и различными травмами.