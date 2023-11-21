Российский школьник спас застрявшего на балконе 82-летнего деда
В Уфе школьник удерживал до приезда спасателей 82-летнего деда, застрявшего на балконе. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.
По сведениям издания, пожилой россиянин не смог открыть входную дверь и решил необычным способом покинуть квартиру.
Пенсионер не рассчитал сил — он повис за перегородкой. Из беды уфимца вызволил внук: он заметил кульбит и вцепился в дедушку.
За происходящим наблюдала прохожая, которая вызвала представителей экстренных служб. Прибывшие сотрудники поднялись по лестнице и помогли пенсионеру.
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