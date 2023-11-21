Российский школьник спас застрявшего на балконе 82-летнего деда

В Уфе школьник удерживал до приезда спасателей застрявшего на балконе деда

В Уфе школьник удерживал до приезда спасателей 82-летнего деда, застрявшего на балконе. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По сведениям издания, пожилой россиянин не смог открыть входную дверь и решил необычным способом покинуть квартиру.

Пенсионер не рассчитал сил — он повис за перегородкой. Из беды уфимца вызволил внук: он заметил кульбит и вцепился в дедушку.

За происходящим наблюдала прохожая, которая вызвала представителей экстренных служб. Прибывшие сотрудники поднялись по лестнице и помогли пенсионеру.

Ранее сообщалось, что двое россиян спасли тонущую пожилую китаянку в Харбине.

Уроженцы Брянска приехали в КНР на месяц по работе. Перед отъездом они прогуливались по набережной города и заметили, что в воде лицом вниз лежит женщина.

Несмотря на языковой барьер, мужчины остановили местных и попросили их вызвать полицию и скорую. Пострадавшую отвезли в больницу.