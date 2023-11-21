Российский вирусолог рассказал о случаях необычайно долгой простуды

Вирусолог Альтштейн: необычайно долгую простуду мог вызвать коронавирус

Необычайно долгую простуду, о которой ранее появилась информация в сети, мог вызвать коронавирус. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, чьи слова приводит NEWS.ru.

Ранее в сети появились сообщения о том, что россияне начали массово заболевать затяжной простудой, сопровождаемой кашлем, который не проходит по нескольку недель. Симптомы заболевания примерно одинаковые: невысокая температура, сильная усталость и кашель.

Альтштейн, в свою очередь, отметил, что пока преждевременно говорить о том, что простуду вызывает какой-либо новый вирус. «Нужно провести глубокие вирусологические исследования, как в нашей стране, так и за рубежом, чтобы разобраться, чем вызвана эта необычайно долгая простуда. Не исключаю, что речь все-таки идет о коронавирусе», — объяснил вирусолог.

Также он подчеркнул, что, несмотря на рост числа заболевших, новой пандемии в России нет. Подъем заболеваемости, добавил Альтштейн, является сезонным и не будет долгим.

Ранее «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре, что за неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на треть. За последние семь дней в стране зарегистрировано более 59 тысяч новых случаев коронавируса, что на 38 процентов больше, чем за предыдущий аналогичный период.