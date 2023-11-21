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11:22, 21 ноября 2023Россия

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла более чем на треть

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 38 процентов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на треть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным санитарной службы, за последние семь дней в стране зарегистрировано более 59 тысяч новых случаев коронавируса, что на 38 процентов больше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом 29,5 процента заболевших приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

В Роспотребнадзоре также отметили рост случаев гриппа и ОРВИ. По словам главного санитарного врача Анны Поповой, традиционно число заболевших начинает увеличивается в ноябре-декабре, а пик приходится на январь. Она подчеркнула, что еще есть время вакцинироваться.

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в России уже несколько недель подряд. С 6 по 12 ноября коронавирус выявили у 41386 человек, неделей ранее — у 34191 человека.

Ранее в России выявили первые случаи заражения новым вариантом коронавируса «пирола». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взяла эту разновидность вируса под наблюдение. Выяснилось, что штамм претерпел мутации, которые сделали его более заразным.

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При этом 8 ноября Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. Однако она посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

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      Константин Лысяков
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