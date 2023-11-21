Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла более чем на треть

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 38 процентов

За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на треть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным санитарной службы, за последние семь дней в стране зарегистрировано более 59 тысяч новых случаев коронавируса, что на 38 процентов больше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом 29,5 процента заболевших приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

В Роспотребнадзоре также отметили рост случаев гриппа и ОРВИ. По словам главного санитарного врача Анны Поповой, традиционно число заболевших начинает увеличивается в ноябре-декабре, а пик приходится на январь. Она подчеркнула, что еще есть время вакцинироваться.

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в России уже несколько недель подряд. С 6 по 12 ноября коронавирус выявили у 41386 человек, неделей ранее — у 34191 человека.

Ранее в России выявили первые случаи заражения новым вариантом коронавируса «пирола». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взяла эту разновидность вируса под наблюдение. Выяснилось, что штамм претерпел мутации, которые сделали его более заразным.

При этом 8 ноября Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. Однако она посоветовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

