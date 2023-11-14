Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на четверть

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России на 22,8% за неделю

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю почти на четверть. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

С 6 по 12 ноября были госпитализированы 5473 человека. Это на 8,5 процента больше по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели 20 754 пациента, что на 32 процента больше. 61 человека спасти не удалось.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 29,63 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,8 процента», — говорится в заявлении оперштаба. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах страны, заболеваемость выросла в 70 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 29 987 человек, что на 30,4 процента больше в сравнении с показателем неделей ранее, 76 спасти не удалось.

8 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявлено 10 первых случаев заболевания новым штаммом коронавируса «пирола». Она также заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не потребуется.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» врач-иммунолог Николай Крючков спрогнозировал пики заболеваемости COVID-19. По его словам, первый заметный скачок придется на период с конца ноября до середины декабря, полагает специалист.