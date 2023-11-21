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03:38, 21 ноября 2023Россия

Госдеп ввел санкции против двух российских военных

США ввели санкции против двух российских военных из-за нарушений прав человека

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдеп США ввел санкции против двух российских военных из-за приписываемых им нарушений прав человека. Об этом сказано в сообщении государственного секретаря Энтони Блинкена, передает РИА новости.

По его словам, полковник Азатбек Омурбеков и ефрейтор Даниил Фролкин причастны к грубым нарушениям прав человек в селе Андреевка, которое располагается в Киевской области Украины. Блинкен уточнил, что военным, против которых были введены ограничения, а также их родственникам запрещен въезд на территорию США.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли проект постановления о санкциях против России и Белоруссии в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.

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