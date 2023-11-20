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17:14, 20 ноября 2023Бывший СССР

На Украине захотели ввести санкции против России в сфере ВПК

В Верховную Раду внесли проект о санкциях против Москвы и Минска в сфере ВПК
СюжетСанкции против России:

Фото: Wikimedia

В Верховную Раду Украины внесли проект постановления о санкциях против России и Белоруссии в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

«Проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере"», — сказано на сайте Рады.

Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский. Согласно дополнению к проекту, предлагается ввести ограничения на 50 лет, а также прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются российские и белорусские резиденты, касающихся товаров военного назначения.

18 ноября Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие новые санкции против России. В них фигурируют имена главы ЛНР Леонида Пасечника и главы Крыма Сергея Аксенова. Речь идет о трех санкционных списках, в которые внесли 108 физических лиц и 37 компаний.

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      Кристина Есикова
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