На Украине захотели ввести санкции против России в сфере ВПК

В Верховную Раду внесли проект о санкциях против Москвы и Минска в сфере ВПК

В Верховную Раду Украины внесли проект постановления о санкциях против России и Белоруссии в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

«Проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Российской Федерации и Республике Беларусь в оборонно-промышленной сфере"», — сказано на сайте Рады.

Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский. Согласно дополнению к проекту, предлагается ввести ограничения на 50 лет, а также прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются российские и белорусские резиденты, касающихся товаров военного назначения.

18 ноября Зеленский подписал два указа, которые ввели в действие новые санкции против России. В них фигурируют имена главы ЛНР Леонида Пасечника и главы Крыма Сергея Аксенова. Речь идет о трех санкционных списках, в которые внесли 108 физических лиц и 37 компаний.