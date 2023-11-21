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12:58, 21 ноября 2023Культура

Анджей Сапковский назвал дату выхода новой книги по «Ведьмаку»

Анджей Сапковский заявил, что новая книга по «Ведьмаку» выйдет в 2024 году

Кадр: телесериал «Ведьмак»

Автор «Саги о ведьмаке», польский писатель Анджей Сапковский назвал дату выхода новой книги по вселенной персонажа. Этим он поделился в беседе с польским изданием Gazeta.pl.

По словам писателя, в Польше произведение можно будет приобрести в конце 2024 года. На международный рынок книга выйдет через несколько месяцев — в 2025 году.

Ранее Сапковский оценил сериал «Ведьмак» для Netflix, снятый по мотивам его книг.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке» — «Сезон гроз» вышел в 2013 году. По мотивам книг также была создана серия видеоигр.

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      Варвара Кошечкина
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