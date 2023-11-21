Шойгу рассказал о наращивании морских ядерных сил России

Шойгу: Россия уделяет особое внимание наращиванию морских ядерных сил

Россия уделяет особое внимание наращиванию морских стратегических ядерных сил. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Он рассказал, что в боевой состав военно-морского флота (ВМФ) вошли три новейших атомных подводных крейсера «Борей-А». Помимо этого, завершаются испытания ракетной стратегической подводной лодки «Император Александр III», которая, как ожидается, войдет в состав Тихоокеанского флота. «Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100 процентов», — подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства добавил, что до конца 2023 года силы ВМФ также пополнят три многоцелевые подлодки с ракетными комплексами «Калибр».

Ранее президент Владимир Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией безопасности страны и заявил, что Россия продолжит ее развитие. По его словам, уже половина частей ракетных войск стратегического назначения оснащены новейшими ракетными комплексами «Ярс». Кроме того, проводится их перевооружение на ракетные системы «Авангард». Также пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил.