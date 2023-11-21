Шойгу рассказал о сдерживании сил НАТО российскими кораблями

Шойгу: российские корабли совершили более 50 походов по сдерживанию сил НАТО

Российские корабли совершили более 50 походов по сдерживанию сил НАТО в Мировом океане. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

«Российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания Военно-морских сил НАТО», — сообщил Шойгу.

Как уточнил глава Минобороны, корабли ВМФ России прошли более 200 тысяч морских миль, выполняя упомянутые задачи.

3 ноября сообщалось, что отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» совершил деловой заход в порт Тилава Республики Союз Мьянма.

