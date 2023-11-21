США отказались прекратить поставлять оружие Израилю

Госдеп: США продолжат поставлять оружие Израилю вопреки призывам исламских стран

США продолжат поставлять оружие Израилю вопреки призывам исламских стран, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет. Это шаг, к которому мы не готовы», — подчеркнул он. Руководитель пресс-службы американского ведомства также уточнил, что сейчас Конгресс рассматривает запрос о выделении дополнительной помощи Израилю и Украине.

Ранее стало известно, что Конгресс США планирует утвердить запрос администрации президента СЩА Джо Байдена на помощь Украине и Израилю до конца года.