Стало известно о приостановке применения системы с ИИ в российских клиниках

«Ъ»: Росздравнадзор приостановил применение системы с ИИ в клиниках России

Росздравнадзор впервые приостановил применение системы с искусственным интеллектом (ИИ) в клиниках России. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», к такой мере пришли «в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан». Это следует из письма от 8 ноября, которое обнаружили в реестре ведомства.

Как утверждает газета, речь идет о системе для анализа снимков компьютерной томографии Botkin.AI. Сейчас начали проверку производителя, пояснили журналистам в Росздравнадзоре.

Botkin.AI выдали регистрационное удостоверение в 2020 году. Разработчиком системы с ИИ является компания «Интеллоджик». В 2019 году она привлекла 100 миллионов рублей от некоторых инвесторов, в том числе созданного при участии «Росатома» Digital Evolution Ventures, RBV Capital (фонда «Р-Фарм» и Российской венчурной компании).

В 2020 году удалось заполучить еще 160 миллионов рублей, в том числе от «Ташир Медика» Самвела Карапетяна и «Юникорн Кэпитал Партнерс», управляющей компании венчурного фонда Минпромторга.

В ноябре руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на форуме Novamed отметила, что ведомство временно прекратило использование системы с ИИ в связи с «отсутствием клинического эффекта и неоднократно выявленных дефектов функционирования». Тогда она не стала раскрывать, о какой разработке идет речь.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор объявил о прекращении поставок средства от инфаркта «Микардис».

Сейчас препарата нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и Подмосковья, выяснили «Ведомости».