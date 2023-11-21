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14:39, 21 ноября 2023Моя страна

В Крыму открылась выставка о природной мощи камня

В Симферополе открылась выставка «Дыхание камня»

Фото: Lyubov Tolstova / Shutterstock / Fotodom

В Симферополе в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. Я. Франко открылась выставка «Дыхание камня». Об этом сообщает «Крым Press».

На выставке представлены графические, живописные работы и инсталляции, отражающие природную мощь камня. Авторы представляют его как неисчерпаемый источник вдохновения — прототипом для работ послужили узоры камней, их цвета и текстура.

Гости выставки также смогли пообщаться с организаторами и авторами в неформальной обстановке и задать им интересующие вопросы.

Ранее сообщалось, что в Челябинском музее изобразительных искусств открылась выставка «Импрессионизм в России. Живопись из собрания Государственного Русского музея». В музее выставят 50 картин 28 художников, среди них «Базар» Константина Коровина, «Розовый куст после дождя» Михаила Ларионова, «Долина реки. Осень» Левитана.

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      Сергей Истомин
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