В Крыму открылась выставка о природной мощи камня

В Симферополе открылась выставка «Дыхание камня»

В Симферополе в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И. Я. Франко открылась выставка «Дыхание камня». Об этом сообщает «Крым Press».

На выставке представлены графические, живописные работы и инсталляции, отражающие природную мощь камня. Авторы представляют его как неисчерпаемый источник вдохновения — прототипом для работ послужили узоры камней, их цвета и текстура.

Гости выставки также смогли пообщаться с организаторами и авторами в неформальной обстановке и задать им интересующие вопросы.

Ранее сообщалось, что в Челябинском музее изобразительных искусств открылась выставка «Импрессионизм в России. Живопись из собрания Государственного Русского музея». В музее выставят 50 картин 28 художников, среди них «Базар» Константина Коровина, «Розовый куст после дождя» Михаила Ларионова, «Долина реки. Осень» Левитана.