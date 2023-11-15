В Челябинске пройдет выставка русских импрессионистов из собрания Русского музея

В Челябинском музее изобразительных искусств 16 октября начинает работу выставка «Импрессионизм в России. Живопись из собрания Государственного Русского музея». Об этом сообщает «Первый областной».

В музее выставят 50 картин 28 художников, среди них «Базар» Константина Коровина, «Розовый куст после дождя» Михаила Ларионова, «Долина реки. Осень» Левитана.

«Во всем мире любят импрессионизм, а благодаря стараниям Щукина и Морозова в России лучшая в мире, по моему мнению, подборка импрессионистов», — сказал директор музея Станислав Ткаченко.

Торжественное открытие выставки запланировано на 20 ноября. Она будет доступна к посещению до 25 февраля.

Ранее в Архангельске открылась интерактивная выставка икон и храмовой скульптуры «Неземная красота». Экспозиция является совместным проектом Архангельского краеведческого музея и Пермской художественной галереи. Среди экспонатов — скульптура «Ангел» первой третьи XIX века, Царские врата с надвратной сенью и столбцами конца XVII — начала XVIII века.