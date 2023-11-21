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18:11, 21 ноября 2023Наука и техника

Объяснена загадка сверхгалактической плоскости

Модель объяснила дефицит спиральных галактик в сверхгалактической плоскости

Изображение: NASA / JPL-Caltech

Международная группа ученых объяснила загадку, почему спиральные галактики, такие как Млечный Путь, практически отсутствуют в области локальной Вселенной, называемой сверхгалактической плоскостью. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Сверхгалактическая плоскость представляет собой гигантскую плоскую структуру, простирающуюся почти на миллиард световых лет в поперечнике, в которую встроена галактика Млечный Путь. В этой плоскости наблюдается большое количество эллиптических галактик, но при этом существует дефицит ярких дисковых галактик со спиральными рукавами.

Исследовательская группа использовала моделирование SIBELIUS (моделирование за пределами локальной вселенной) на суперкомпьютере Cosmology Machine (COSMA 8), которое отслеживает эволюцию Вселенной на протяжении 13,8 миллиарда лет от ранней Вселенной до наших дней. Эта модель точно воспроизводит наблюдаемые структуры, включая сверхгалактическую плоскость.

Астрономы выяснили, что различное распределение эллиптических и дисковых галактик возникает естественным образом из-за контрастной среды внутри и снаружи плоскости. В пределах плоскости галактики часто взаимодействуют и сливаются с другими галактиками, превращаясь в эллиптические. Вдали от плоскости галактики могут развиваться в относительной изоляции, что помогает им сохранять свою спиральную структуру.

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      Александр Еникеев
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