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12:50, 21 ноября 2023Бывший СССР

В Армении опровергли намерения поставлять оружие на Украину

Представитель МО Армении Торосян опроверг намерения поставлять оружие на Украину

Фото: Aziz Karimov / AP

Ереван не планирует оказывать Украине военную поддержку. Информацию о намерениях Армении поставлять Киеву оружие опроверг пресс-секретарь Министерства обороны республики Арам Торосян, передает агентство Armenpress.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы призываем армянских медиапартнеров не распространять ложные тезисы, брошенные в СМИ зарубежными пропагандистскими источниками», — сказал представитель оборонного ведомства.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с депутатом Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Никитой Потураевым. Они обсудили региональную и внерегиональную безопасность, а также «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

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      Алевтина Запольская
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