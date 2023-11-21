В Армении опровергли намерения поставлять оружие на Украину

Представитель МО Армении Торосян опроверг намерения поставлять оружие на Украину

Ереван не планирует оказывать Украине военную поддержку. Информацию о намерениях Армении поставлять Киеву оружие опроверг пресс-секретарь Министерства обороны республики Арам Торосян, передает агентство Armenpress.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы призываем армянских медиапартнеров не распространять ложные тезисы, брошенные в СМИ зарубежными пропагандистскими источниками», — сказал представитель оборонного ведомства.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с депутатом Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Никитой Потураевым. Они обсудили региональную и внерегиональную безопасность, а также «другие вопросы, представляющие взаимный интерес».