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08:30, 21 ноября 2023Мир

В Италии завершился один из крупнейших судов над мафией

WSJ: в Италии завершен один из крупнейших судов над мафией, сотни людей осуждены

Фото: Valeria Ferraro / AP

В Италии завершился один из крупнейших судебных процессов над мафией, сотни людей осуждены. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По итогам процесса приговор вынесли более чем 200 людям, обвиняемым в членстве или сотрудничестве с самым могущественным и богатым преступным синдикатом страны «Ндрангета». Отмечается, что бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также политики и бизнесмены после почти трехлетнего судебного разбирательства были признаны виновными в преступлениях, связанных с организованной преступностью, включая контрабанду наркотиков, отмывание денег и вымогательство.

Уточняется, что группа контролирует более 80 процентов торговли кокаином в Европе, а ее интересы распространяются на Америку, Африку и Австралию, по данным прокуроров, которые оценивают ее годовой доход в 55 миллиардов долларов. Прокуроры также стремились раскрыть, как группа проникла в политику и бизнес, но учитывая, что численность преступной сети оценивается более чем в 20 тысяч человек, ликвидация сети остается недостижимой целью.

Приговоры варьировались от 10 месяцев до 30 лет и могут быть обжалованы, говорится в материале. Более 320 человек предстали перед судом в специально построенном укрепленном зале суда в стиле бункера в Калабрии.

В сентябре скончался один из главарей сицилийской мафии «Коза Ностра» Маттео Мессина Денаро. Он был самым разыскиваемым итальянским преступником до своей поимки, еще до ареста его приговорили к пожизненному заключению.

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      Анастасия Заикина
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