Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:58, 22 ноября 2023Россия

В Кремле отреагировали на смерть угнавшего советский истребитель летчика Беленко

Песков: предатель Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь в США
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Летчик Виктор Беленко, угнавший истребитель МиГ-25 в Японию, вряд ли прожил счастливую жизнь после предательства. Такую точку зрения высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, ни один предатель не может прожить счастливую жизнь. «Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем», — подытожил Песков.

Виктор Беленко умер в США в доме престарелых в сентябре этого года в возрасте 76 лет.

Беленко угнал истребитель МиГ-25 6 сентября 1976 года. Он посадил самолет в Японии, оттуда летчика переправили в США, где он и прожил до конца своих дней.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе увидели тревожный сигнал в улыбке Путина

      В США спрогнозировали новый военный конфликт по украинскому сценарию

      Блогерша с монобровью показала небритое тело и вызвала споры в сети

      Россиянка описала быт жителей Индии фразой «это настоящий треш»

      Россияне раскрыли размер своей первой зарплаты

      Названы самые популярные направления для поездок россиян в новогодние праздники

      В Кремле ответили на вопрос о праздновании дня присоединения Крыма

      Украина вложила в госдолг США половину американской помощи

      Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок

      В Кремле отреагировали на приглашение Путина в Чечню

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости