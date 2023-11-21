В Кремле отреагировали на смерть угнавшего советский истребитель летчика Беленко

Песков: предатель Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь в США

Летчик Виктор Беленко, угнавший истребитель МиГ-25 в Японию, вряд ли прожил счастливую жизнь после предательства. Такую точку зрения высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, ни один предатель не может прожить счастливую жизнь. «Это всегда самое большое несчастье для человека — стать предателем», — подытожил Песков.

Виктор Беленко умер в США в доме престарелых в сентябре этого года в возрасте 76 лет.

Беленко угнал истребитель МиГ-25 6 сентября 1976 года. Он посадил самолет в Японии, оттуда летчика переправили в США, где он и прожил до конца своих дней.