Угнал МиГ-25 в Японию и попросил убежища у американцев. В США скончался советский летчик-перебежчик Виктор Беленко

Угнавший советский МиГ-25 в Японию летчик-перебежчик Беленко скончался в США

Летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший советский истребитель-перехватчик МиГ-25 в Японию и попросивший политического убежища в Соединенных Штатах, скончался в возрасте 76 лет в США.

Пилот, передавший западным специалистам передовую разработку СССР, умер 24 сентября. Спустя пару недель дежурное оповещение о его кончине появилось в разделе некрологов газеты The Washington Post.

Проведя жизнь на легендарной службе выбранной им стране, Виктор скончался 24 сентября 2023 года после скоротечной болезни The Washington Post

В ноябре полноценную статью о смерти Виктора Беленко опубликовало издание New York Times.

Лейтенант Беленко, который впоследствии обосновался в Соединенных Штатах, умер 24 сентября в доме престарелых недалеко от Роузбад, небольшого городка в Южном Иллинойсе. Ему было 76 лет. Его сын Пол Шмидт сказал, что его смерть, о которой в то время широко не сообщалось, наступила после непродолжительной болезни New York Times

В момент смерти рядом с Беленко находились сыновья Том и Пол. В США летчик женился, но в дальнейшем развелся. У него осталось двое детей и четверо внуков. Мемориальную службу решили не проводить.

Как Беленко угонял советский самолет?

6 сентября 1976 года Беленко вылетел с аэродрома Соколовка в Приморском крае для выполнения полетного упражнения. Спустя час он пересел советско-японскую границу. После этого японское радио передало, что самолет МиГ-25П с бортовым номером 31 совершил посадку на острове Хоккайдо.

9 сентября пилот был вывезен в США. 28 сентября ТАСС распространило пресс-релиз с текстом официальной реакции МИД СССР, в котором утверждалось, что посадка в Японии была вынужденной, летчика увезли в Соединенные Штаты против его воли, а действия японских властей в отношении самолета и его пилота можно квалифицировать как недружественные и противоречащие нормам международного права.

В этот же день агентство уточнило, что посадка Беленко на Хоккайдо произошла при невыясненных обстоятельствах. Утверждения западной прессы о побеге были названы лживыми.

В СССР прошло масштабное расследование, по его итогам не подтвердились сведения о том, что пилот был завербован США или имел корыстные мотивы. В дальнейшем сам Беленко называл свои действия политическими. На основе его рукописи в литературной обработке американского писателя Джона Бэррона была опубликована книга «Пилот МиГа».

В 1980 году Конгресс дал советскому пилоту американское гражданство. Беленко взял фамилию Шмидт и долгое время переезжал, жил в маленьких городках на Среднем Западе.

После окончания холодной войны пилот начал появляться на людях и вновь называть себя Виктором Беленко. Он работал по совместительству консультантом властей по вопросам советской авиации и консультантом авиастроительных компаний военной промышленности, читал лекции в американских военных учебных заведениях, выступал в качестве эксперта в СМИ и на телевидении.

Сослуживец Беленко вспомнил день угона советского истребителя

Сослуживец Виктора Беленко Виктор Подмолода опубликовал воспоминания, книга получила название «Полет без возврата». Выдержки из текста процитировала «Комсомольская правда».

По словам летчика, в тот день МиГ-25 был полностью заправлен. Спустя шесть-семь минут после взлета от руководителя ближней зоны поступила тревожная информация о том, что метка самолета пропала с экрана радиолокационной станции, на запросы борт не отвечал.

Подмолода писал, что никто не хотел верить в худшее. На следующий день ситуацию прояснил старший летчик-инспектор, полковник А. Чернышев. Он сообщил, что Беленко улетел в Японию и попросил политического убежища в США.

Пилот следовал в направлении американской авиабазы «Титосе», на подлете к ней был встречен двумя дежурными истребителями, поднятыми на его перехват. Опасаясь быть сбитым, он направил МиГ-25 южнее, двигался на малой высоте и сел на ближайшем по курсу гражданском аэродроме в городе Хакодате, выкатившись за пределы взлетной полосы.

Когда к нему прибыли официальные представители японской власти, он попросил у них содействия для встречи с американцами и, когда те прибыли, то заявил о своем желании получить у них политическое убежище Виктор Подмолода сослуживец Виктора Беленко

Виктор Подмолода вспоминает, что его однополчанин ничем особенным не выделялся, внешне был среднего роста, обычного телосложения, в разговорах был немногословным, но эмоциональным. О его мотивах угнать советский истребитель не знал никто даже в ближайшем окружении.

Супруга Беленко рассказала, что он никогда не связывался с семьей, оставшейся на родине

28 сентября 1976 года на пресс-конференцию в Москву приехали жена пилота Людмила Беленко и его мачеха. Семья просила его вернуться на родину, но не получила ответа.

В 2006 году Людмила Беленко дала интервью «Комсомольской правде». Она рассказала, что за 30 лет летчик ни разу не сообщил о себе.

Супруга добавила, что каждый год обращалась в Министерство иностранных дел, но получала ответ, что известий о Викторе нет. Однажды ей рассказали, что Беленко обращался в консульство в Сан-Франциско с просьбой вернуть его в СССР, он якобы хотел рассказать правду о случившемся, но этого не произошло.

Людмила рассказала, что у мужа не было причин угонять самолет, семья жила в достатке, растила сына, у пилота были перспективы на службе.

Передача самолета западным специалистам имело важное значение для развития авиации

Самолет был разобран и детально изучен японскими и американскими специалистами. В 1976 году его вернули в СССР.

Журнал The National Interest писал, что раскрытию советских военных секретов значительно помогли летчики-перебежчики. Самым примечательным случаем издание назвало перелет Виктора Беленко из СССР в Японию на перехватчике МиГ-25П.

Обозреватель Роберт Фарли отмечал, что Советский Союз потратил большие средства на производство более тысячи истребителей-перехватчиков МиГ-25, хотя вместо этого мог бы сосредоточиться на выпуске менее дорогих многоцелевых машин. О недостатках самолета американцам стало известно после изучения угнанного Беленко воздушного судна.

Издание Popular Mechanics сообщало, что истребитель поразил современников своими рекордами высоты и скорости, а также стал примером «эффективной разработки». После того, как советский летчик перегнал МиГ-25 в Японию, специалисты удивились тому, что его планер изготовлен из стали, а не титана, подобно американскому стратегическому сверхзвуковому разведчику SR-71 Blackbird, как они раньше предполагали.

Журнал We are the Mighty отмечал, что получение самолета позволило США оценить его возможности, в частности, ограниченные способности радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере.