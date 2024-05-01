Россиянам пообещали зарплаты по 100 тысяч рублей через несколько лет

Прогноз Минэкономразвития: зарплаты россиян превысят 100 тыс. рублей к 2027 году

Средние среднемесячные зарплаты россиян превысят отметку в 100 тысяч рублей к 2027 году. Такая информация содержится в прогнозе социально-экономического развития на 2025-2027 годы от Минэкономразвития. Об этом сообщают «Ведомости».

При этом преодоление показателя в 100 тысяч предполагают как оптимистичный, так и пессимистичный варианты прогноза.

В этом году зарплаты вырастут на 13,6 процента (почти 10 тысяч рублей) и достигнут показателя в 84 тысячи рублей.

В середине апреля руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что СВО привела к «революции зарплат» в России. Это во многом обусловлено высокими денежными выплатами военнослужащим Российской армии.