В США умер угнавший советский истребитель в Японию летчик Беленко

В США в сентябре умер летчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию

В США в сентябре умер летчик Виктор Беленко, угнавший истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Некролог появился в газете The Washington Post спустя пару недель после его смерти.

В ноябре об уходе из жизни 76-летнего перебежчика написало издание New York Times. Пилот скончался 24 сентября 2023 года после скоротечной болезни в доме престарелых в Южном Иллинойсе.

Рядом с ним находились сыновья Том и Пол. В публикации сообщалось, что «американские товарищи» будут скучать о Беленко, однако мемориальная служба не проводилась.

Советский летчик угнал в Японию МиГ-25 в 1976 году, позволив США оценить возможности истребителя, в частности, ограниченные способности радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере.

Беленко получил политическое убежище в США и в дальнейшем американское гражданство, он обзавелся новой семьей, консультировал власти и оборонные компании.