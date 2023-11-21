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00:29, 21 ноября 2023Мир

В США умер угнавший советский истребитель в Японию летчик Беленко

В США в сентябре умер летчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию

Фото: Сергей Скрынников / РИА Новости

В США в сентябре умер летчик Виктор Беленко, угнавший истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Некролог появился в газете The Washington Post спустя пару недель после его смерти.

В ноябре об уходе из жизни 76-летнего перебежчика написало издание New York Times. Пилот скончался 24 сентября 2023 года после скоротечной болезни в доме престарелых в Южном Иллинойсе.

Рядом с ним находились сыновья Том и Пол. В публикации сообщалось, что «американские товарищи» будут скучать о Беленко, однако мемориальная служба не проводилась.

Советский летчик угнал в Японию МиГ-25 в 1976 году, позволив США оценить возможности истребителя, в частности, ограниченные способности радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере.

Беленко получил политическое убежище в США и в дальнейшем американское гражданство, он обзавелся новой семьей, консультировал власти и оборонные компании.

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      Марина Совина
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