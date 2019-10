В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным

Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.

В публикации американское издание вспоминает инцидент с угоном МиГ-25 из СССР в Японию летчиком Виктором Беленко, что позволило США оценить возможности истребителя, в частности, ограниченные способности радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере.

«Когда американские инженеры разобрали, изучили, собрали и испытали самолет, они поняли, что он почти всегда будет иметь преимущество в скорости и высоте по сравнению с самолетами НАТО, но не может извлечь из этого выгоду», — полагает We are the Mighty.

В сентябре американский журнал The National Interest написал, что СССР потратил большие средства на производство более тысячи МиГ-25, хотя вместо этого мог бы сосредоточиться на выпуске менее дорогих многоцелевых машин.

В 1969-1985 годы выпущено около 1,2 тысячи единиц МиГ-25. Истребитель-перехватчик третьего поколения способен развивать, согласно открытым источникам, скорость до 2,83 числа Маха и достигать высоты 23 километра. В зависимости от конфигурации самолет рассчитан на перенос ракет класса «воздух-воздух» или фугасных авиабомб.

