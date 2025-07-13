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15:28, 13 июля 2025Силовые структуры

Помощник губернатора собрал многомиллионную прибыль с Всероссийского фестиваля молодежи

Суд арестовал помощника губернатора Ставрополья по делу об афере на 19 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал помощника губернатора Ставропольского края, обвиняемого в афере на 19 миллионов рублей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа.

По данным следствия, помощник губернатора с соучастниками в 2022 году обеспечил победу фирме «Сэлма» в электронном аукционе за заключение госконтракта на организацию и проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте». При этом проект был реализован по завышенной стоимости. Разницу в 19 миллионов рублей фигуранты дела похитили, чем причинили ущерб бюджету Ставропольского края.

Расследование ведется по статье об особо крупном мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае трех бывших руководителей предприятий обвинили в мошенничестве на 7,6 миллиарда рублей при производстве борсодержащей продукции.

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