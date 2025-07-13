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15:24, 13 июля 2025Россия

Путин рассказал об историческом негативе Британии и Франции по отношению к России

Путин: Франция и Британия до сих пор винят РФ в распаде их колониальных империй
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания и Франция до сих пор винят Россию в распаде их колониальных империй, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Российского лидера цитирует РИА Новости.

Путин добавил, что исторический негатив этих государств по отношению к России сохраняется до сих пор.

«В некоторых бывших колониальных империях — в Великобритании, во Франции — считают нас (Россию — прим. «Ленты ру») виноватыми в том, что развалились их колониальные империи. И эта историческая память, исторический негатив сохраняются до сих пор, я это вижу, как это ни странно», — отметил российский лидер. Глава государства добавил, что на это даже иногда смешно смотреть.

Наряду с этим Путин заявил, что для России стало очевидно, что с ней не будут считаться до тех пор, пока она не заявит о себе как о суверенной державе, способной отстаивать свое будущее.

Также Путин заявлял, что в основе противоречий между Россией и западными странами (государства Евросоюза и США) лежат геополитические интересы. После распада СССР, добавил Путин, у ЕС и США возникло наплевательское отношение к стратегическим интересам России.

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