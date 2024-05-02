Генпрокуратура провела проверку из-за задержки международных посылок

Генпрокуратура призвала устранить сбои в доставке международных посылок

Генеральная прокуратура России провела проверку по сообщениям о многочисленных задержках международных почтовых отправлений на таможне. Об этом сообщило ведомство в Telegram.

Выяснилось, что проблемы возникли из-за недостатка на лицевом счете «Почты России» в Федеральной таможенной службе (ФТС) средств для завершения таможенных процедур. В результате произошла задержка выпуска более 3000 посылок. По результатам проверки Генпрокуратура РФ потребовала организации обеспечить надлежащее взаимодействие и устранить сбои в доставке международных посылок.

Ранее ФТС сообщила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин. Там отметили, что проблемы возникают только с «платными» почтовыми отправлениями. Уточняется, что по статистике доля таких посылок составляет не более 0,2 процента от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений.