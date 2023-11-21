В Сочи построят 500 социальных объектов в течение 20 лет

В Сочи построят 500 социальных объектов и автомагистраль в течение 20 лет

В течение следующих 20 лет в Сочи планируют реализовать свыше 500 социальных объектов, а также построить автомагистраль — Обхода Адлера. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

«Сегодня нам стратегически важно сформировать все логистические цепочки для непрерывной работы, стабильной поставки материалов и организации дорожного движения», — считает Копайгородский, который в рамках рабочей поездки посетил крупнейший в Сочи завод по производству бетона.

Отмечается, что на площадке предприятия изготавливают не только бетон, но цементные смеси. Продукцию используют в строительстве большинства объектов на курорте. Завод имеет свой автопарк с 40 бетоносмесителями, 10 автобетононасосами, а также экскаваторами и погрузчиками.

Ранее в ноябре на берегу Черного моря в поселке Дагомыс подготовили пляжи для зимнего отдыха, установили новую парковую мебель и обустроили детские и спортивные площадки. Пляжи для отдыха в зимний период отметили золотисто-желтыми флагами с пляжным зонтом и надписью «Зимний пляж».