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11:05, 21 ноября 2023Россия

В Совфеде предрекли Аргентине катастрофу из-за нового президента

Сенатор Пушков: новый президент Аргентины Милей приведет страну к катастрофе
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Политика нового президента Аргентины Хавьера Милея приведет страну к катастрофе. Проблемы из-за Милея предрек Аргентине член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, желание Милея отказаться от собственной валюты в пользу доллара, а также либертарианская идеология, которой придерживается новый президент, усугубят кризис в Аргентине.

«За любое нарушение — в тюрьму, нет денег — продавайте органы, никакого участия в БРИКС, друзья Аргентины — США и Израиль... Такова программа нового президента Аргентины Хавьера Милея. (...) Что-то то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», — написал в своем канале Пушков.

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Также он напомнил, что Хавьер Милей пользуется услугами ветеринара-медиума для разговоров с духом своего пса.

Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав более 55 процентов голосов. В рамках предвыборной кампании он среди прочего обещал ввести во второй по величине экономике Латинской Америки прямое хождение доллара США и сократить государственные расходы на 15 процентов, из-за чего политика прозвали «экономистом с бензопилой». Также за Милеем закрепилось прозвище «Аргентинский Трамп».

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