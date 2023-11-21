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09:59, 21 ноября 2023Мир

В ЦАХАЛ захотели нанести решающий удар по «Хезболле»

WSJ: ЦАХАЛ оказывает давление на Нетаньяху, чтобы Израиль ударил по «Хезболле»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и военные чиновники оказывают на израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху давление ради нанесения решающего удара по боевикам радикального ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как указывает издание, министр обороны Израиля Йоав Галлант активно выступает за удар по приграничным районам Ливана, где дислоцируются силы «Хезболлы».

«Израильские военные чиновники усилили давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху , чтобы тот нанес решающий удар», — пишет WSJ.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена также оказывает давление на премьера Израиля, чтобы тот, напротив, не допустил эскалации конфликта, в который может быть втянута американская армия.

Ранее бывший министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц заявил, что ЦАХАЛ допускает возможность вторжения в Ливан в случае необходимости.

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      Глеб Бажуткин
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