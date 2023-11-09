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19:39, 9 ноября 2023Мир

В Израиле допустили вторжение в Ливан при необходимости

Экс-министр обороны Ганц: Израиль готов вести боевые действия в Ливане

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) допускает возможность вторжения в Ливан в случае необходимости. Об этом заявил бывший министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц, сообщает РИА Новости.

Ганц объяснил, что Израиль готов вести боевые действия в Ливане, если группировка «Хезболла» продолжит угрожать израильским поселениям. «Мы полны решимости защищать нашу северную границу по обе ее стороны, если потребуется. Мы позаботимся о том, чтобы жители севера [Израиля] вернулись в свои дома и чувствовали себя в большей безопасности», — констатировал экс-министр.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег группировку «Хезболла» от полномасштабного вступления в конфликт. По его словам, ЦАХАЛ будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана.

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      Дарья Балацкая
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