В центре российского города застрелили «криминального авторитета из девяностых»

В центре городе Белая Калитва застрелили человека

В центре городе Белая Калитва в Ростовской области застрелили человека, сообщает портал «161.Ru».

По словам местных жителей, застреленным оказался «криминальный авторитет из девяностых».

Сообщается, что киллер выстрелил четыре раза в жертву из пистолета Макарова. В городе объявлен план «Перехват».

Возбуждено уголовное дело со статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Официальной информации о личности погибшего пока не поступало. Однако Baza пишет, что киллер убил 58-летнего Владимира Борисенко, который был осужден за организацию убийства бизнесмена Владимира Пятибратова в 2017 году. Однако какое-то время назад Борисенко отправился в зону СВО, уже откуда и приехал в Белую Калитву. Второй соучастник убийства Руслан Джафаров также отправился в зону СВО, где и погиб.