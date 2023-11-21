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22:32, 21 ноября 2023Силовые структуры

В центре российского города застрелили «криминального авторитета из девяностых»

В центре городе Белая Калитва застрелили человека

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В центре городе Белая Калитва в Ростовской области застрелили человека, сообщает портал «161.Ru».

По словам местных жителей, застреленным оказался «криминальный авторитет из девяностых».

Сообщается, что киллер выстрелил четыре раза в жертву из пистолета Макарова. В городе объявлен план «Перехват».

Возбуждено уголовное дело со статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Официальной информации о личности погибшего пока не поступало. Однако Baza пишет, что киллер убил 58-летнего Владимира Борисенко, который был осужден за организацию убийства бизнесмена Владимира Пятибратова в 2017 году. Однако какое-то время назад Борисенко отправился в зону СВО, уже откуда и приехал в Белую Калитву. Второй соучастник убийства Руслан Джафаров также отправился в зону СВО, где и погиб.

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      Марина Совина
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