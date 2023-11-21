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20:53, 21 ноября 2023Экономика

Глава крупнейшей в мире криптобиржи уйдет в отставку после скандала

Forbes: гендиректор Binance Чанпэн Чжао уйдет в отставку и признает вину

Фото: Costas Baltas / Reuters

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао признает вину по предъявленным со стороны США обвинениям и уйдет в отставку. Об этом Forbes узнал от источников. Должность Чжао может занять глава Binance в Азии, Европе и на Ближнем Востоке Ричард Тенг.

Министерство юстиции США обвиняет предпринимателя в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций. Ведомство решило заключить с криптобиржей сделку, чтобы положить конец начатому как минимум в 2018 году уголовному расследованию. В рамках соглашения министерство требует, чтобы компания выплатила штрафы на сумму более 4 миллиардов долларов.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и Чанпэн Чжао. Криптобиржу и ее руководство обвиняли в операциях с ценными бумагами без должной регистрации и введении в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Комиссия также подчеркнула, что Binance и Чжао публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять трансакции на бирже, но на самом деле они якобы обходили собственные механизмы контроля и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах. Обвинения последовали за заявлениями Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в махинациях на бирже в отношении американцев.

На фоне новостей криптовалюта BNB, которая поддерживает экосистему Binance Chain, обвалилась на 7,5 процента за последний час.

Чанпэн Чжао считался богатейшим человеком криптовалютной отрасли в 2023 году. Сейчас Forbes оценивает его состояние в 10,2 миллиарда долларов, против 65 миллиардов долларов год назад.

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      Мария Грушко
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