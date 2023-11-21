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13:35, 21 ноября 2023Ценности

Владелицу ювелирного бренда Darvol обвинили в присвоении полумиллиона долларов

Владелицу бренда Darvol Спиридонову обвинили в присвоении 500 тысяч долларов

Фото: Telegram-канал Mash

Владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову обвинили в присвоении полумиллиона долларов, которые она якобы одолжила на покупку бриллиантов и не вернула. Соответствующую информацию публикует Mash.

По данным администраторов Telegram-канала, новый иск против бизнесвумен подала топ-менеджер сети региональных радиостанций Светлана, чья фамилия не раскрывается. По ее словам, три года назад она передала подсудимой 500 тысяч долларов (44,2 миллиона рублей по текущему курсу) на покупку камней турмалина Параиба весом 14,93 карата.

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Героиня материала уточнила, что данную сумму необходимо было выплатить Спиридоновой по договору, однако с 2020 года истец так и не получила драгоценные камни. При этом деньги основательница Darvol клиентке также не вернула.

8 февраля Хамовнический суд Москвы арестовал предпринимательницу. Спиридонова обвиняется в аферах на 350 миллионов рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Потерпевшими по нему проходят 19 человек. Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом.

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      Карина Черных
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