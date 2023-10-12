Владелицу ювелирного бренда Darvol обвинили в аферах на 350 миллионов рублей

Владелицу ювелирного бренда Darvol Спиридонову обвинили в аферах на 350 млн руб.

Владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову обвинили в аферах на 350 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В отношении Спиридоновой возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Потерпевшими по ее делу проходят 19 человек, уточнила Нефедова.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом и в ближайшее время предстанет перед судом.

8 февраля Хамовнический суд Москвы арестовал предпринимательницу. Сначала сообщалось, что от ее действий пострадали восемь граждан, общий ущерб превысил 191 миллион рублей.