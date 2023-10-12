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15:57, 12 октября 2023Силовые структуры

Дело владелицы ювелирного бренда Darvol передали в суд

Дело владелицы ювелирного бренда Darvol Спиридоновой передали в суд

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Дело владелицы ювелирного бренда Darvol Дарьи Спиридоновой передали в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Спиридонова обвиняется в аферах на 350 миллионов рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Потерпевшими по нему проходят 19 человек.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом.

8 февраля Хамовнический суд Москвы арестовал предпринимательницу. Сначала сообщалось, что от ее действий пострадали восемь граждан, а общий ущерб превысил 191 миллион рублей.

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    Варвара Митина
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