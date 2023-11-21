Военкор Сладков: ВС России зашли за высоты над Клещеевкой в районе Артемовска

Вооруженные силы (ВС) России зашли за высоты над Клещеевкой в районе Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) и берут важные позиции для контроля пути на Часов Яр. О достижениях российских сил в зоне специальной военной операции (СВО) рассказал военный корреспондент Александр Сладков, передает радиостанция «Говорит Москва».

«А далее Константиновка — это прикрытие Дзержинска. Дзержинск — это снабжение украинского авдеевского гарнизона, который мы берем в окружение», — сообщил военкор.

Кроме того, по словам Сладкова, Российская армия бьет по помощи, которую украинское командование направляет в село Крынки Херсонской области, и пресекает попытки диверсантов высадиться на значимых островах.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что с наступлением холодов Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут усилить атаки на херсонском направлении. Он отметил, что болотистая почва в низовье Днепра может замерзнуть, стать твердой, допускающей переброски бронетехники, бронетранспортеров и личного состава.