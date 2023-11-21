Раскрыта возможная тактика ВСУ с наступлением холодов

Военный эксперт Кнутов: ВСУ могут усилить атаки в низовье Днепра с холодами

С наступлением холодов ВСУ могут усилить атаки на херсонском направлении: болотистая почва в низовье Днепра может замерзнуть, стать твердой, допускающей переброски бронетехники, бронетранспортеров и личного состава. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«[Сейчас украинский десант терпит неудачи из-за того, что] ему сложно переправиться. Была попытка высадки десанта на левом берегу Днепра с целью расширения и дальнейшего продвижения к Крыму, но эта попытка провалились. Главная причина здесь в том, что российская сторона работает очень устойчиво: активны наша авиация, артиллерия. Все сводится к тому, что противник на плавсредствах пытается переправиться, мы его уничтожаем, а потом все повторяется снова», — объяснил Кнутов.

Вместе с тем он не исключил, что с наступлением устойчивых холодов и с промерзанием почвы атаки ВСУ будут усиливаться, потому Российской армии важно подготовиться к этому заранее.

«В низовье Днепра болотистая местность. Она подмерзнет, через нее можно будет перебрасывать бронетехнику, бронетранспортеры, личный состав. Так что атаки будут усиливаться. Но артиллерия и авиация наши, я думаю, справятся с уничтожением плацдармов, которые попытается организовать противник», — заключил военный эксперт.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не удались. Он также сообщил о больших потерях противника.