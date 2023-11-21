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13:59, 21 ноября 2023Россия

Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении

Шойгу: попытки ВСУ провести операцию на херсонском направлении не удались

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / Getty Images

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести десантную операцию на херсонском направлении не удались. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

«Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — сказал он.

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Ранее глава российского оборонного ведомства заявил о провале контрнаступления ВСУ и больших потерях, которые терпит Украина в ходе проведения Россией специальной военной операции. Помимо того, в августе он рассказал, что противник не может добиться успехов в «разрекламированном контрнаступлении» благодаря высокому уровню боевой подготовки и слаженным действиям российских военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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