Шойгу сообщил о провале десантной операции ВСУ на херсонском направлении

Шойгу: попытки ВСУ провести операцию на херсонском направлении не удались

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести десантную операцию на херсонском направлении не удались. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

«Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — сказал он.

Ранее глава российского оборонного ведомства заявил о провале контрнаступления ВСУ и больших потерях, которые терпит Украина в ходе проведения Россией специальной военной операции. Помимо того, в августе он рассказал, что противник не может добиться успехов в «разрекламированном контрнаступлении» благодаря высокому уровню боевой подготовки и слаженным действиям российских военнослужащих.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.