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07:23, 21 ноября 2023Россия

Названы сроки перехода на упрощенные вычеты за за спорт, лечение и обучение

ФНС: переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение начнется с 2025 года

Фото:: Pixabay

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров интервью РБК рассказал о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение, а также назвал сроки перехода на новую систему.

«Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков», — заявил он, отметив.

По его словам, в течение следующего года ФНС собирается тестировать информационную имеющуюся информационную систему и каналы связи с источниками данных. Егоров уточнил, что предоставление гражданам социальных вычетов в упрощенном порядке начнется с 2025 года.

Ранее глава комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что не видит необходимости в возвращении налога на бездетность, существовавшего в СССР.

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      Марина Совина
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