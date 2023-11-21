Названы сроки перехода на упрощенные вычеты за за спорт, лечение и обучение

ФНС: переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение начнется с 2025 года

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров интервью РБК рассказал о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение, а также назвал сроки перехода на новую систему.

«Мы уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Сами получаем о сделках данные из банков и предзаполняем данные для налогоплательщиков», — заявил он, отметив.

По его словам, в течение следующего года ФНС собирается тестировать информационную имеющуюся информационную систему и каналы связи с источниками данных. Егоров уточнил, что предоставление гражданам социальных вычетов в упрощенном порядке начнется с 2025 года.

Ранее глава комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что не видит необходимости в возвращении налога на бездетность, существовавшего в СССР.