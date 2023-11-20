В Госдуме оценили необходимость возвращения одного налога времен СССР

Депутат ГД Останина не увидела необходимости в возвращении налога на бездетность

Глава комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что не видит необходимости в возвращении налога на бездетность, существовавшего в СССР. Слова депутата приводит «Говорит Москва».

Оценивая целесообразность взимания налога на бездетность, Останина подчеркнула, что некоторые россиянине не вступают в брак и не заводят детей, так как осознают ответственность этого решения и для начала планируют достичь финансовой стабильности, чтобы обеспечить ребенка питанием, жильем и в случае необходимости лечением. По ее словам, с учетом того, что сегодня в России не каждый выпускник может трудоустроиться после окончания вуза и получать достойную зарплату, эта мера является преждевременной.

Как отметила депутат, нужно еще доказать, что человек не вступает в брак, так как пропагандирует бездетность. Она добавила, что считает преждевременными все инициативы, направленные на то, чтобы наказать молодые семьи. «Для того чтобы спрашивать с нашей молодежи за рождение детей, надо сначала себя спросить: а мы все дали этой молодежи? А потом уже собирать плоды», — заключила она.

«Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан», или налог на бездетность, существовал в Советском Союзе с ноября 1941 года. Согласно ему, мужчины от 20 до 50 лет и замужние женщины от 20 до 45 лет, у которых нет детей, должны были отчислять государству шесть процентов от своей заработной платы. В последующие годы налог изменялся и дополнялся. Например, в 1949 году его повысили для сельского населения страны. Мера была полностью отменена в России в 1990-х годах.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил повысить в России рождаемость, освобождая из тюрем женщин-заключенных в обмен на рождение детей. Парламентарий назвал свою идею более оригинальной, чем «средневековые запреты» коллег по нижней палате парламента. По его словам, на данный момент в российских тюрьмах содержатся порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых проходит по нетяжким экономическим статьям. Селезнев отметил, что многие из них способны родить детей.