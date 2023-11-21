Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:02, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

В WhatsApp стала доступна функция привязки электронной почты к учетным записям

Фото: Unsplash

Пользователям популярного мессенджера WhatsApp стала доступна новая функция, которая позволяет привязывать электронную почту к учетным записям. Об этом сообщили специалисты WABetaInfo.

Эксперты портала рассказали, что теперь к аккаунту в WhatsApp можно привязать электронную почту, куда сервис будет отправлять шестизначный код для входа в учетную запись. «Фактически это дополнительный способ получить доступ к платформе, который позволит пользователям входить в аккаунт в случаях, когда они могут столкнуться с временными трудностями при получении кода по СМС», — отметили специалисты.

Для подключения функции необходимо открыть настройки мессенджера и перейти в раздел «Учетная запись», сообщается в WABetaInfo. «WhatsApp не заменил телефонные номера адресами электронной почты, функция лишь предоставляет пользователям дополнительный способ доступа к профилям», — подчеркивается в материале.

По словам специалистов, функция уже доступна некоторым пользователям устройств на базе iOS. «Остальные учетные записи получат доступ к новой опции в ближайшие недели», — заключили эксперты.

Ранее в WhatsApp появились чаты с виртуальными помощниками, работающими на базе искусственного интеллекта (ИИ). В меню чатов появилась специальная иконка, при нажатии на которую можно начать общение с виртуальным помощником.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Страны Запада призывают Зеленского начать переговоры с Россией. Что на это отвечают на Украине?

      Российский полицейский пострадал из-за поджога отдела МВД

      Суд отказал Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

      Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в посте из шести предложений

      Россиянам предложили злиться и раздражаться «на весь двор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости