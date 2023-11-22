Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:02, 22 ноября 2023Ценности

52-летняя ведущая пришла на работу без бюстгальтера

Фото: Brett Cove / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость пришла на работу на радиостанцию Heart FM в облегающем платье бренда Reiss бежевого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от бюстгальтера. В качестве обуви она предпочла сапоги на каблуках в тон из ассортимента марки Lipsy London.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

В то же время волосы Холден распустила, а макияж сделала в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — золотое колье.

В июле Аманда Холден сфотографировалась в бикини под душем. На размещенном снимке звезда предстала на фоне камней и деревьев в черном купальнике. Она распустила длинные светлые волосы и, стоя спиной, повернулась лицом к камере.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российская актриса Полина Меньших погибла в ДНР при обстреле ВСУ. Что известно об обстоятельствах ее смерти?

      Врач объяснил появление в России необычайно длинной простуды

      Женщины рассказали о своих предпочтениях в порно

      Учительница несколько лет тайно занималась сексом со школьником

      Названы новые факторы риска для рубля

      В зоне СВО начали применять ночные FPV-дроны

      Кабмин отказался поддержать повышение маткапитала до миллиона рублей

      Блинкен захотел посетить Израиль в четвертый раз за полтора месяца

      В Израиле одобрили сделку с ХАМАС по освобождению заложников

      52-летняя ведущая пришла на работу без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости