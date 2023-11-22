52-летняя ведущая пришла на работу без бюстгальтера

Британская актриса и ведущая Аманда Холден поделилась видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя знаменитость пришла на работу на радиостанцию Heart FM в облегающем платье бренда Reiss бежевого цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от бюстгальтера. В качестве обуви она предпочла сапоги на каблуках в тон из ассортимента марки Lipsy London.

В то же время волосы Холден распустила, а макияж сделала в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — золотое колье.

В июле Аманда Холден сфотографировалась в бикини под душем. На размещенном снимке звезда предстала на фоне камней и деревьев в черном купальнике. Она распустила длинные светлые волосы и, стоя спиной, повернулась лицом к камере.